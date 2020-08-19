"Ростелеком" по заданию ЦИК разрабатывает систему дистанционного электронного голосования Бизнес

"Ростелеком" разрабатывает систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по заданию Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В основу разработки системы ДЭГ легли результаты научно-исследовательской работы, программные и технические решения российского производства, включая блокчейн-платформу, которая входит в единый реестр российского ПО.

Партнером "Ростелекома" в создании системы ДЭГ выступает Waves Enterprise — ведущий российский разработчик блокчейн-платформы для корпоративного и государственного применения и решений на ее базе.

Как пояснили в пресс-службе, преимуществами системы ДЭГ, реализованной на базе блокчейн-платформы, являются безопасность доступа, надежность обработки информации, гарантированная конфиденциальность, а также возможность контроля над процедурой голосования всеми авторизованными участниками выборов, включая независимых наблюдателей.



В пресс-службе добавили, что при разработке особое внимание уделено вопросам информационной безопасности. Помимо защиты непосредственно информационной системы и используемой инфраструктуры, происходит постоянный мониторинг фишинговых и иных вредоносных ресурсов, принимаются меры по предотвращению мошенничества и утечек информации из системы.

Первое технологическое тестирование системы дистанционного электронного голосования успешно прошло 7 августа 2020 года, а 31 августа состоится публичное тестирование.

По решению ЦИК России технология дистанционного электронного голосования будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях.

"Пилотные проекты по проведению дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре будут реализованы в Курской и Ярославской областях. ДЭГ не будет полностью заменять традиционное голосование на участке, это дополнительный современный способ волеизъявления. Мы даем возможность нашим гражданам выбрать удобный для них способ голосования. В основе разрабатываемой системы, которая должна в первую очередь отвечать самым высоким требованиям надёжности и безопасности, лежат программно-технические решения российских специалистов", - сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" постоянно работает над тем, чтобы новейшие технологии стали доступны гражданам, бизнесу и государству. Для безопасного, конфиденциального и надежного с точки зрения обработки информации дистанционного электронного голосования мы внедряем новейшие технические решения, работаем над созданием новой версии портала госуслуг. Наша задача - обеспечить в перспективе возможность дистанционного голосования любому жителю нашей страны", - пояснил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Дистанционное электронное голосование пройдет в течение нескольких дней - в период досрочного голосования 11 и 12 сентября, а также непосредственно в единый день голосования 13 сентября.

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале. В этот же период будет можно отозвать заявление. После межведомственной проверки данных заявление будет направлено в ГАС "Выборы" для учета при составлении списков избирателей. Гражданин, который подал заявление на участие в ДЭГ и не отозвал его до 8 сентября, не сможет получить бюллетень на избирательном участке, что полностью исключает возможность неоднократного голосования. Такая технология работы с заявлениями успешно применяется с 2018 года, когда на портале госуслуг был запущен сервис "Мобильный избиратель".