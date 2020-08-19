Нижегородским педагогам будут доплачивать за классное руководство Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты комитета Законодательного собрания по социальным вопросам 19 августа обсудили законопроект, который касается дополнительных выплат учителям за классное руководство. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о законе "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования".

В случае принятия закона, органы местного самоуправления будут наделены полномочиями ежемесячно выделять бюджетные средства на вознаграждение классным руководителям.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин говорил, что выплаты за классное руководство получат почти 16 тысяч нижегородских педагогов. На эти цели области выделяется 416,5 млн рублей федеральных средств.

"Уже совсем скоро начнется новый учебный год. Как и прежде это произойдет 1 сентября. В этом году мы столкнулись с новым вызовом – коронавирусной инфекцией, поэтому особое внимание будет уделено соблюдению всех необходимых требований безопасности. На классных руководителей ложится особая ответственность – мы это прекрасно понимаем. Поэтому установление дополнительных выплат для них – шаг абсолютно логичный и продуманный. Необходимые изменения в областное законодательство будут внесены", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

Проект изменений в закон Нижегородской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования" рекомендован к принятию на заседании Законодательного собрания 27 августа в двух чтениях.