Выключатели, разъединители

Выключатели нагрузки и разъединители – это устройства, предназначенные для коммутации цепей в ручном режиме. Они включают, проводят, отключают номинальные токи, в том числе в режиме рабочих перегрузок. Возможна кратковременная коммутация в аномальных условиях. В отличие от автоматических моделей устройства не защищают сеть от перегрузки и короткого замыкания. При этом в выключенном состоянии изделия соответствуют требованиям электроизоляции. Основным преимуществом выключателей и разъединителей является простая конструкция, универсальность в применении, совместимость с широким спектром других электротехнических изделий.

Что такое выключатели нагрузки

Устройства представляют собой трехполюсные разъединители с дугогасительным элементом, который обеспечивает защиту подвижных и неподвижных контактов. По способу гашения изделия бывают вакуумные, автогазовые, воздушные, элегазовые, масляные, электромагнитные. Можно купить выключатели нагрузки для сетей напряжением от 6 до 10 кВ с нечастым отключением тока до 400–600 А.

Возможности применения:

отключение силовых трансформаторов и кабельных линий под нагрузкой на городских подстанциях;

дистанционное управление нагрузкой и интеграция в схемы АВР на линию высокого напряжения.

Преимущества выключателей: доступная стоимость, быстрая и надежная коммутация, возможность использования плавких предохранителей для защиты цепи, наличие видимого разрыва у высоковольтных устройств.

Что такое разъединители

Устройства создают видимый разрыв электрической цепи. Разъединители на 10 кВ включают и отключают сети под напряжением, но без нагрузки. Используются для комплектации высоковольтных распределительных устройств. Обеспечивают безопасность обслуживающего персонала при ремонтных работах, осмотрах путем видимого отделения участка цепи. Отличие от выключателя нагрузки заключается в конструкции дугогасительного устройства. Допускается отключение устройствами токов холостого хода силового оборудования, зарядных токов линий. Варианты разъединителей:

однополюсные. Включение и выключение осуществляется вручную с использованием изолирующей штанги;

трехполюсные. Коммутация производится за счет работы привода.

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