Владимир Забазнов пропал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Владимир Забазнов пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр".

По информации поисковиков, в понедельник днем, 17 августа, он ушёл из дома по ул. Карла Маркса в Канавинском районе и не вернулся. Ему 40 лет.

Приметы: рост 176 см, плотное телосложение, темно-русые с проседью волосы, карие глаза.

Был одет в светло-серую ветровку, черную футболку, черные джинсы, обут в бежевые туфли.

Особые примеры: шрам на лбу, шрам на руке, шрам от аппендицита.

Если вы знаете что-либо о местонахождении мужчины или вы готовы помочь в поисках, пожалуйста, позвоните инфоргу поиска или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51. Инфорг Татьяна: 8987-753-03-24.