Сушильный шкаф лабораторный купить для точных измерений влажности

Сушильный шкаф от ООО УКРАНАЛИТИКА - высокоэффективное, функциональное устройство, обеспечивающее максимальное извлечение влаги из обрабатываемых или исследуемых в лаборатории материалов согласно требованиям проводимой методики. В некоторых случаях данное оборудование применяется в качестве замены стерилизатора для хирургического и стоматологического инструментария, изготовленного из стойких к повышенным температурам материалов. Сушильные шкафы широко используются мастерами керамики для обработки готовых изделий.

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выполнения методик, требующих максимального высушивания образцов и проб;

быстрой подготовки чистой лабораторной посуды к работе;

проведения стерилизации стойких к нагреванию медицинских инструментов;

осуществления обжига или вулканизации.

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