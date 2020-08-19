Москва поможет в реконструкции исторического центра Нижнего Новгорода к 800-летию города Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 августа подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов по реализации мероприятий в рамках проекта "Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода".

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, соглашение касается подготовки Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия.

"Москву и Нижний Новгород на протяжении почти восьми веков связывают очень сильные экономические и человеческие связи. У наших городов очень богатая история. В прошлом году мы с Глебом Никитиным подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, охватывающее все сферы жизни. Сегодня, в исторический день создания Нижнего Новгорода, мы подписываем соглашение о подготовке этого удивительного города к празднованию 800-летия", - сказал Сергей Собянин.

"Москва обязуется оказать содействие в реконструкции исторического центра столицы Приволжья", - добавил он.

Глеб Никитин напомнил, что 19 августа, согласно летописям, произошла церемония "наречения имени" Нижнему Новгороду.

"Связи между нашим городом и Москвой очень крепкие. Так, основатель Нижнего - великий князь Юрий Всеволодович - был внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого. Огромную роль в истории столицы сыграло Нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского", - напомнил исторические данные губернатор.

Он также отметил, что сегодня Москву и Нижний Новгород объединяют тесные экономические и культурные связи.

"У нас уже есть хороший опыт культурно-делового сотрудничества: в 2018 году в Нижегородской области прошли Дни Москвы с насыщенной программой. Эту традицию мы обязательно продолжим: проведем Дни Нижегородской области в Москве в июне 2021 года. Считаю важным, чтобы жители и гости столицы могли как можно больше узнать о Нижегородском регионе", - пояснил Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что в ходе подготовки к масштабному юбилею в Нижнем Новгороде уже реализуются проекты, предусматривающие развитие инфраструктуры, а также ведется строительство социально-значимых объектов. Кроме того, реконструируются объекты культурного наследия, преображается Нижегородский кремль, создаются значимые транспортные развязки. Планируется, что Москва окажет помощь в проведении комплекса работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения "Нижегородский откос" и "Александровский сад" в Нижнем Новгороде.

"Символично, что свои "Александровские сады" есть и в Москве, и в Нижнем. Уверен, что благодаря помощи столицы это красивейшее место в Нижнем Новгороде станет комфортнее для жителей и гостей", - выразил свое мнение Глеб Никитин.

"Замечательно, что Нижний Новгород при содействии правительства Москвы будет развивать культурно-просветительские и образовательные проекты – такие, как "Кремлевские маршруты" и "Город открытий". С одной стороны, это даст москвичам возможность ближе познакомиться с нашим городом и его удивительными людьми. С другой стороны, нижегородцы благодаря московскому опыту научатся находить у себя новые ресурсы территорий и эффективно их раскрывать", - сказал в свою очередь присутствовавший на церемонии подписания соглашения и.п.главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В рамках подготовки к проведению 800-летия Нижнего Новгорода стороны обязуются провести следующие мероприятия:

- организация в рамках празднования Дня города Москвы выступлений творческих коллективов Нижегородской области, выставок нижегородских художников, а также культурно-патриотической акции "Алтарь Отечества" с прохождением маршрута Народного ополчения из Москвы в Нижний Новгород под девизом "Благодарная столица"

- содействие в организации Дней Нижегородской области в Москве и Дней Москвы в Нижегородской области: посещение ведущих промышленных и научно-инновационных предприятий обоих регионов; проведение круглых столов по основным направлениям межрегионального сотрудничества; проведение презентации "Развитие пространства городской среды"; проведение патриотической акции "От Кремля до Кремля", направленной на сохранение древних русских крепостей, выставки фондов Московского Кремля.

- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, выставок, фестивалей, связанных с празднованием юбилея Нижнего Новгорода;

- содействие в продвижении туристско-образовательных инициатив, в том числе инновационного проекта "Город открытий";

- содействие в реализации межрегионального культурно-просветительского туристического проекта "Кремлевские маршруты".