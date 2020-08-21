Родители поссорились на выпускном в детском саду в Павлове Общество

Родители поссорились на выпускном в детском саду в Павлове. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 августа 2020 года.

Проверкой установлено, что во время праздника между родителями произошел конфликт, в ходе которого одну из мам несколько раз оскорбили. Свидетелями произошедшего стали другие родители, которые также присутствовали на празднике.

Павловской городской прокуратурой направлены в суд дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Родителям-нарушителям грозит штраф до 3 тысяч рублей.