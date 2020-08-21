Три дома сгорели в Арзамасском районе в ночь на 20 августа Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Три дома сгорели в Арзамасском районе в ночь на 20 августа 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в с. Каменское. Информация поступила 19 августа в 23:51. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения общая площадь возгорания была 290 кв.м.



Ликвидировать пожар полностью удалось в 02:40 20 августа. Площадь возгорания составила 464 кв.м.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Для ликвидации последствий пожара привлекались 13 человек, задействовано 5 единиц техники.