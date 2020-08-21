Перенесшие сердечно-сосудистые заболевания нижегородцы бесплатно получат лекарства Общество

Более 14 тысяч нижегородцев, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, могут бесплатно получать лекарства в течение года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, 9 января этого года Минздравом России был принят перечень бесплатных лекарственных препаратов для такой категории. Всего 23 международных непатентованных наименования лекарств.

В соответствии с документом, лекарственными препаратами в течение одного года обеспечиваются пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также операции по аортокоронарному шунтированию, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или катетерную абляцию.

В Нижегородской области отпуск лекарственных препаратов начат с 10 марта 2020 года и осуществляется через аптечные организации, закрепленные за 82 медицинскими организациями.

На региональную программу по лекарственному обеспечению Нижегородской области выделено 348,7 млн рублей, в том числе 334,7 млн рублей – из федерального бюджета.

"Как правило, нашим пациентам лекарства нужны на постоянной основе. На них необходимо тратить от 3 до 5 тысяч в месяц, и для многих это немалые деньги. Теперь у таких пациентов есть возможность получать лекарства бесплатно", - отметил главный врач специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королева Антон Максимов.



Напомним, что до 1 октября текущего года нижегородские льготники могут выбрать форму господдержки – набор соцуслуг или финансовые выплаты. Об этом сообщил Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

В набор входит обеспечение по медицинским показаниям лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. В целях профилактики основного заболевания льготники по медицинским показаниям могут получать путевки для санаторно-курортного лечения, также им предоставляется бесплатный проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте до места прохождения лечения.

Получать лекарства возможно благодаря федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".