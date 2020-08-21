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Общество

Заработал обновленный сайт "ТНС энерго НН"

20 августа 2020 10:45  [337] Общество

Сайт гарантирующего поставщика электроэнергии nn.tns-e.ru стал ещё более функциональным и удобным для клиентов компании. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "ТНС энерго НН".

В компании обратили внимание, что интуитивно понятная навигация позволит клиентам лучше ориентироваться на сайте и оперативно находить ответы на интересующие вопросы, а простой и лаконичный дизайн – просматривать страницы сайта с любых устройств.

Клиентам компании стали ещё доступнее передача показаний электросчетчика и оплата потребленной электроэнергии, личный кабинет, подключение электронной квитанции, мобильное приложение, наглядный калькулятор тарифов и многое другое.

На сайте ПАО "ТНС энерго НН" реализована возможность оплаты счетов по принципу одного окна: потребители могут не только решить вопросы, связанные с энергоснабжением, но и оплатить другие услуги ЖКХ, штрафы, госпошлины, налоги, услуги связи. Кроме того, клиенты компании всегда могут воспользоваться широким спектром услуг бытового сервиса, заказать "Мобильный офис" в свой населенный пункт или оставить заявку на коммерческую установку электросчетчика.

В компании также отметили, что теперь клиенты гарантирующего поставщика смогут получить дубликат квитанции за последние два месяца на электронную почту, запросить перерасчет и заключить или переоформить договор энергоснабжения дистанционно – на сайте ПАО "ТНС энерго НН".

Перейдя на вкладку "Помощь" и выбрав пункт "Написать обращение как частный клиент", посетители сайта смогут направить в компанию документы и получить квалифицированную онлайн консультацию от специалиста.

"ТНС энерго НН" учитывает мнения и пожелания потребителей, чтобы сделать корпоративный сайт функциональным, понятным и информативным, соответствующим всем современным требованиям, и дать клиентам "ТНС энерго НН" возможность решать свои вопросы и взаимодействовать с компанией дистанционно, не тратя время на посещение клиентского офиса, резюмировали в компании.

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