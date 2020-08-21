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Бизнес

"Ростелеком" запустил новую рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса

20 августа 2020 10:52  [332] Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" совместно с компанией Possible Group запустил первую имиджевую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса в рамках своей новой коммуникационной платформы "Технологии возможностей". Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Коммуникационная платформа раскрывает тезис, как использование технологий "Ростелекома" дает предпринимателям больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса, в том числе в удаленном режиме, обеспечивая контроль, безопасность, управление, оперативные коммуникации, быстрое и таргетированное продвижение товаров и услуг.

Цель рекламной кампании — донести до владельцев малого бизнеса преимущества включения технологий "Ростелекома" в свою команду. В ролике показано практическое применение трех сервисов "Ростелекома" ("Виртуальная АТС", "Видеонаблюдение" и "Ростелеком Экраны"), их влияние на эффективность бизнес-процессов на примере одного из самых типичных видов малого бизнеса.

"Нашей задачей было продемонстрировать не отдельные B2B-продукты, а удовлетворение типичных и реальных потребностей предпринимателей. Интеграция наших технологий в команду освобождает время для предпринимателей, гарантирует высокую эффективность ведения бизнеса и индивидуализацию товаров и услуг. Мы также подчеркнули, что возможности B2B-решений от “Ростелекома” доступны на всей территории нашей страны и для любого вида бизнеса", — отметила вице-президент по маркетингу "Ростелекома" Инна Походня.

Рекламная кампания будет проходить в диджитал-каналах. Ролик доступен здесь.

Команда "Ростелекома":

Инна Походня — вице-президент по маркетингу;

Ирина Ключерева — директор департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда;

Сергей Таболин – директор департамента продуктового маркетинга B2B;

Анастасия Зеленская — руководитель направления маркетинговых коммуникаций;

Севиль Аннагельдыева — менеджер по маркетинговым коммуникациям.

Состав творческой группы:

POSSIBLE

Олег Пальчинский — Creative Director;

Анастасия Васильева — Account Director;

Ольга Ростоцкая — Head of Videoproduction.

STEREOTACTIC

Саша Медведко — продюсер;

Алексей Крупник — режиссер;

Денис Фирстов — оператор.

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