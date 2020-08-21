Долг жителей Нижегородской области за электроэнергию превысил 1,3 млрд рублей Общество

Долг населения Нижегородского региона перед гарантирующим поставщиком электроэнергии - ПАО "ТНС энерго НН" - на 1 августа этого года составил более 1,3 млрд рублей. При этом значительный рост дебиторской задолженности пришелся на период ограничительных мер и режима самоизоляции – с апреля по июль 2020 года задолженность выросла почти на 6 млн рублей, отметили в пресс-службе компании.

"Дело в том, что некоторые наши клиенты превратно поняли Постановление Правительства № 424, в котором есть пункт о моратории на начисление пени и ограничение энергоснабжения до 1 января 2021 года. Расценивать запрет как возможность не оплачивать счета за потребленную электроэнергию – это в корне неверное решение. Долг никуда не денется, более того, он начнет копиться и расти, как снежный ком. В таком случае, гарантирующий поставщик будет вынужден обратиться в суд. В конечном итоге вся сумма долга будет взыскана из зарплаты или иных доходов, а на имущество должника может быть наложен арест", - сказала начальник департамента по работе с потребителями ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

ПАО "ТНС энерго НН" обращает внимание на те случаи, в которых потребитель попал в затруднительное положение, например, потерял источник дохода. В такой ситуации гарантирующий поставщик готов пойти навстречу клиенту и оформить рассрочку погашения задолженности. Для этого необходимо предоставить в компанию документы, подтверждающие тяжелое материальное положение.

Остальным клиентам ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует воспользоваться простыми дистанционными способами оплаты квитанции:

банковской картой на сайте nn.tns-e.ru;

с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

через Сбербанк Онлайн;

подключив автоплатеж;

через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях Почты России, терминалы самообслуживания ПАО "ТНС энерго НН", терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.