Иностранца задержали в Нижнем Новгороде при попытке ограбить продуктовый магазин

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Гражданина иностранного государства задержали в Нижнем Новгороде при попытке ограбить продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В пресс-службе уточнили, что попытка украсть продукты произошла рано утром в продуктовом магазине одного из торговых центов в Советском районе.
Из торгового центра поступил сигнал "тревога" и к объекту направилась группа задержания вневедомственной охраны, которая патрулировала Советский район.
На месте выяснилось, что в закрытом продуктовом магазине, возможно, кто-то находится. Осмотрев помещение, правоохранители обнаружили там неизвестного молодого человека в состоянии алкогольного опьянения, который воровал продукты.
Выяснилось, что 21-летний гражданин иностранного государства попал в магазин путём отжатия дверей, закрепленных на магнитные замки. На допросе он не смог объяснить причину своего поступка.
Задержанного передали сотрудникам следственно-оперативной группы, вызванной на место происшествия.
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