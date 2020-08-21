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Происшествия

Иностранца задержали в Нижнем Новгороде при попытке ограбить продуктовый магазин

20 августа 2020 13:30  [299] Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Гражданина иностранного государства задержали в Нижнем Новгороде при попытке ограбить продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что попытка украсть продукты произошла рано утром в продуктовом магазине одного из торговых центов в Советском районе.

Из торгового центра поступил сигнал "тревога" и к объекту направилась группа задержания вневедомственной охраны, которая патрулировала Советский район.

На месте выяснилось, что в закрытом продуктовом магазине, возможно, кто-то находится. Осмотрев помещение, правоохранители обнаружили там неизвестного молодого человека в состоянии алкогольного опьянения, который воровал продукты.

Выяснилось, что 21-летний гражданин иностранного государства попал в магазин путём отжатия дверей, закрепленных на магнитные замки. На допросе он не смог объяснить причину своего поступка.

Задержанного передали сотрудникам следственно-оперативной группы, вызванной на место происшествия.

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