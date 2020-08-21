Главный нижегородский инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от простуды Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заместитель главного врача по медицинской части инфекционной клинической больницы №23 Нижнего Новгорода Петр Зубаров рассказал НИА "Нижний Новгород" как отличить обычный грипп или простуду от коронавирусной инфекции.

Специалист объяснил, что любое сезонное инфекционное заболевание, как и COVID-19, начинается одинаково – это небольшая температура, легкое недомогание и головная боль. Эти симптомы длятся два-три дня.

При этом у каждого заболевания есть свои особенности: например реновирус сопровождается обильным насморком, аденовирус проявляется белым налетом на слизистой горла, при парагриппе исчезает голос.

Коронавирус отличается тем, что при заболевании исчезает обоняние и вкусовые ощущения. Иногда эта инфекция влияет на стул, но Петр Зубаров считает, что такое происходит лишь в сочетании с другими инфекционными болезнями, то есть не всегда.

Насморк при COVID-19 тоже есть, но не обильный. Также при коронавирусе необходимо обращать внимание на чистоту дыхания, отдышку, сердцебиение, которое не должно быть учащенным.

"Но если вы контактировали с больным коронавирусом, то при симптомах, похожих на простуду, можно с полной уверенностью сказать, что это COVID-19", - пояснил специалист.

Он посоветовал не заниматься самолечением, при первых признаках простуды вызывать на дом врача, уходить на больничный или пытаться работать в удаленном режиме, то есть из дома.