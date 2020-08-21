Последние новости рубрики Общество
22 августа 2020 17:30  [256] Стометровый триколор развернули волонтеры в нижегородском Парке Победы
22 августа 2020 15:00  [147] Нижегородцам вручили ленты в цветах российского триколора в День Государственного флага
22 августа 2020 14:16  [448] Подземный переход на Московском вокзале в Нижнем Новгороде привели в порядок по поручению губернатора
22 августа 2020 13:22  [278] Построенный в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" отправился в первый рейс
22 августа 2020 11:59  [177] Изображение развевающегося триколора транслируют на нижегородскую телебашню 22 августа
22 августа 2020 10:54  [702] Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
21 августа 2020 21:19  [2614] Нижний сегодня: главные события дня
21 августа 2020 16:31  [491] "Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород
21 августа 2020 15:38  [3210] Дмитрий Мацкевич уходит из ГИБДД Нижегородской области
21 августа 2020 15:35  [337] Власти рассказали об очередном этапе строительства развязки на Циолковского
Общество

Главный нижегородский инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от простуды

20 августа 2020 15:03  [1879] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Заместитель главного врача по медицинской части инфекционной клинической больницы №23 Нижнего Новгорода Петр Зубаров рассказал НИА "Нижний Новгород" как отличить обычный грипп или простуду от коронавирусной инфекции.

Специалист объяснил, что любое сезонное инфекционное заболевание, как и COVID-19, начинается одинаково – это небольшая температура, легкое недомогание и головная боль. Эти симптомы длятся два-три дня.

При этом у каждого заболевания есть свои особенности: например реновирус сопровождается обильным насморком, аденовирус проявляется белым налетом на слизистой горла, при парагриппе исчезает голос.

Коронавирус отличается тем, что при заболевании исчезает обоняние и вкусовые ощущения. Иногда эта инфекция влияет на стул, но Петр Зубаров считает, что такое происходит лишь в сочетании с другими инфекционными болезнями, то есть не всегда.

Насморк при COVID-19 тоже есть, но не обильный. Также при коронавирусе необходимо обращать внимание на чистоту дыхания, отдышку, сердцебиение, которое не должно быть учащенным.

"Но если вы контактировали с больным коронавирусом, то при симптомах, похожих на простуду, можно с полной уверенностью сказать, что это COVID-19", - пояснил специалист.

Он посоветовал не заниматься самолечением, при первых признаках простуды вызывать на дом врача, уходить на больничный или пытаться работать в удаленном режиме, то есть из дома.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Фестиваль уличного искусства Место-2020
21 августа 2020 14:58Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph