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Общество

Гербовый аэростат Нижнего Новгорода хотят создать к 800-летию города

20 августа 2020 16:11  [324] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская региональная общественная организация "Федерация воздухоплавательного спорта" предлагает создать к 800-летию Нижнего Новгорода гербовый аэростат с символикой города. С таким предложением федерация выступила после очередной Приволжской фиесты воздушных шаров в Нижнем Новгороде.

Организация сообщает, что фирменные аэростаты есть у Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Казани, Дмитрова, и многих других, воздухоплаватели которых участвуют на воздушных шарах в различных мероприятиях, рекламируя свои города.

Представители "Федерации воздухоплавательного спорта" добавили, что принимали участие в мероприятиях на территории Франции, Испании, Белоруссии, Литвы и Армении. "Конечно, продолжать работу в этом направлении было бы куда правильнее и приятнее на гербовом аэростате Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

В организации читают, что если сейчас приступить к работе по созданию гербового аэростата Нижнего Новгорода, то, с учетом всех необходимых процедур по оформлению документов и изготовлению самого воздушного шара, он будет готов как раз к юбилею города.

Напомним, что Приволжская фиеста воздушных шаров в Нижнем Новгороде состоялась (фоторепортаж) 15-16 августа 2020 года. Она была организована специально к 799-летию города. В фиесте приняли участие 11 аэростатов из разных городов.

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