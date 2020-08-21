Породы собак с фото и названиями

Бигль – все о породе

Если вы решили завести собаку породы Бигль, подробней о которой можно узнать по ссылке https://doge.ru/poroda/bigl, то стоит отметить, что такая порода является одной из наиболее востребованных в мире. Такие собаки имеют уникальный характер, в них нет ни капли злости и агрессии. Они способны покорить сердце каждого своими умными глазами.

Такие собаки способны прекрасно вписаться в любую семью, они полны любви к своим хозяевам, энергичны и бесконечно преданы. Бигли дружелюбны, им очень важно находиться в центре внимания, всегда быть в окружении людей. Собака очень любопытная, она открыта к новым приключениям, готова исследовать новые места.

Породы собак среднего размера

Если вы подбираете вариант для квартиры, то рекомендуется обратить внимание на породы собак среднего размера, представленные в большом ассортименте по ссылке https://doge.ru/poroda/srednie. Тут вам будут предложены такие породы, как пинчер, гончая, питбультерьер и другие.

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