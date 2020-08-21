Налог на электромобили предложено снизить вдвое в Нижегородской области Общество

Транспортный налог на электромобили предложено снизить в Нижегородской области. Изменения в закон обсудили на заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам 20 августа 2020 года.

По официальным данным, на 1 января 2019 года в регионе было зарегистрировано 26 транспортных средств с возможностью работы на электрическом двигателе (8 из них имели гибридные двигатели). На 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано уже 61 аналогичное транспортное средство (11 из которых имеют гибридные двигатели).

Предлагается снизить ставку налога на одну лошадиную силу на 50% сроком на 3 года (с 2021 по 2023 год).

"Документ направлен на стимулирование спроса на автомобили, оборудованные только электрическими двигателями. Данный вид транспорта пока не имеет широкого распространения, но у него есть очевидное преимущество – экологичность. Это означает, что необходимо создавать условия для его развития", - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Проект закона рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 27 августа.

Напомним, правительство РФ поставило задачу увеличить долю продаж электромобилей до 4-5% к 2025 году.