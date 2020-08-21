Последние новости рубрики Общество
22 августа 2020 17:30  [256] Стометровый триколор развернули волонтеры в нижегородском Парке Победы
22 августа 2020 15:00  [147] Нижегородцам вручили ленты в цветах российского триколора в День Государственного флага
22 августа 2020 14:16  [450] Подземный переход на Московском вокзале в Нижнем Новгороде привели в порядок по поручению губернатора
22 августа 2020 13:22  [280] Построенный в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" отправился в первый рейс
22 августа 2020 11:59  [177] Изображение развевающегося триколора транслируют на нижегородскую телебашню 22 августа
22 августа 2020 10:54  [706] Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
21 августа 2020 21:19  [2635] Нижний сегодня: главные события дня
21 августа 2020 16:31  [491] "Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород
21 августа 2020 15:38  [3210] Дмитрий Мацкевич уходит из ГИБДД Нижегородской области
21 августа 2020 15:35  [338] Власти рассказали об очередном этапе строительства развязки на Циолковского
Общество

Налог на электромобили предложено снизить вдвое в Нижегородской области

20 августа 2020 16:39  [436] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Транспортный налог на электромобили предложено снизить в Нижегородской области. Изменения в закон обсудили на заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам 20 августа 2020 года.

По официальным данным, на 1 января 2019 года в регионе было зарегистрировано 26 транспортных средств с возможностью работы на электрическом двигателе (8 из них имели гибридные двигатели). На 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано уже 61 аналогичное транспортное средство (11 из которых имеют гибридные двигатели).

Предлагается снизить ставку налога на одну лошадиную силу на 50% сроком на 3 года (с 2021 по 2023 год).

"Документ направлен на стимулирование спроса на автомобили, оборудованные только электрическими двигателями. Данный вид транспорта пока не имеет широкого распространения, но у него есть очевидное преимущество – экологичность. Это означает, что необходимо создавать условия для его развития", - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Проект закона рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 27 августа.

Напомним, правительство РФ поставило задачу увеличить долю продаж электромобилей до 4-5% к 2025 году. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Фестиваль уличного искусства Место-2020
21 августа 2020 14:58Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph