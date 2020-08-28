"Завершается время беззаботных каникул", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил жителей региона с Днем знаний.

"Этот первый осенний день всегда наполнен трепетом, торжественностью и радостью. Завершается время беззаботных каникул, начинают оживать школы, колледжи, ВУЗы. День знаний объединяет первоклассников, перед которыми открываются двери в удивительный мир знаний; старшеклассников, которым предстоит определиться со своей будущей профессией; первокурсников, которые уже выбрали свой путь; выпускников ВУЗов, которые готовятся к совсем уже взрослой жизни, и, конечно же, педагогов и родителей, которые вкладывают большие силы в воспитание и учебный процесс детей.

Все понимают, что хорошее образование – это залог будущего каждого обучающегося, поэтому с каждым годом в регионе развивается эта сфера: строятся новые школы, создаются необходимые условия для получения учениками более полных и глубоких знаний, совершенствуется профессиональное и высшее образование.

Дорогие друзья, в этот день желаю каждому ученику и студенту вдохновения, высоких результатов в учебе, всегда добиваться своих целей. Всему педагогическому составу желаю получать удовольствие от проделанной работы, а родителям – гордиться успехами своих детей. В добрый путь!" – пожелал спикер регионального парламента.