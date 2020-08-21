Как обнаружить мошенников среди капперов?

Социальная сеть Telegram стала наиболее востребованной площадкой для размещения прогнозов в этом году. Спортивные капперы также перешли в Telegram. Вместе с опытными прогнозистами сюда пришли и мошенники. Они предлагают клиентам дорогостоящие прогнозы, но при этом сливают депозиты своих клиентов. При помощи рейтинга Telegram капперов, найти который вы сможете здесь kapper-ratings.ru, вы можете оградить себя от мошенников.

Ежедневно специалисты этого сайта изучают десятки телеграм-каналов и определяют наиболее хороших капперов. Также они отслеживают статистику, изучают отзывы каждого клиента. Новинка от Telegram - автоматизированные боты. Бот делает более простой рассылку прогноза и проводит консультации подписчикам по любым вопросам. Оформив подписку на каналы ведущих прогнозистов, вы сможете получать готовые результаты в Ленту Telegram и не затрачивать время на поиск прогнозов на других ресурсах. Так вы сэкономите свое время.

Не так просто бывает отличить хорошего аналитика от мошенника. Поэтому рекомендуется изучать рейтинг хороших капперов. Все лучшие капперы в телеграмме определяют на основе мнений с отзывами клиентов. При оценке также учитываются наличие ставок безвозмездно. Ведущие прогнозисты пытаются показать проходимость до того, как предлагать услуги за плату. Мошенники же первым делом предлагают услуги за плату. Но при этом результаты могут оказаться неудовлетворительными.

Хорошие капперы в Телеграмме не так часто "лайвят". Они предпочитают анализировать матчи до составления прогноза. Процесс выбора матча может занять до десяти часов. В результате прогнозист сможет получить ставку и не обмануть своих клиентов. Ведущие капперы не скрываются от общения с клиентами и все время готовы провести консультацию неопытным игрокам.

При создании рейтинга учитываются следующие критерии:

Достоверность отзывов. Соотношение плюсов с минусами. Время работы канала. Активность клиентов. Доступные всем комментарии. Наличие бесплатной статистики. Публикации описаний к ставкам. Контакты.

По любому из пунктов устанавливается оценка от одного до десяти, после чего определяется средний балл. На основе такого балла и составляется рейтинг капперов. Каждому беттеру, который планирует получать прибыль на ставках, рекомендуется для начала познакомиться с рейтингом капперов. Так вы сможете защититься от мошенников.

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