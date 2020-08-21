Нижегородец выкинул на помойку пакет с деньгами на машину вместо мусора Общество

Фото: Александр Воложанин

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода перепутал пакеты и выкинул на помойку деньги и документы, предназначенные для покупки машины, а не мусор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пакет с деньгами потом удалось найти благодаря оборудованию мусоровозов системой ГЛОНАСС.

Нижегородец рассказал, что пакет с деньгами попал в мусорный бак случайно.

"Мы собирались купить машину, деньги с документами сложили в пакет. Туда еще как-то попала бутылка с маслом, которая протекла. Рядом стоял такой же пакет с мусором. Жена попросила его вынести. Вот я и вынес пакет, из которого что-то текло. Подумал, что мусор", - рассказал мужчина.

Когда семья обнаружила пропажу, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера. Тогда они обратились к региональному оператору, машины которого оснащены системой ГЛОНАСС, что позволило отследить передвижение мусоровоза. Машину удалось перехватить до разгрузки, а во время сортировки мусора его осмотр производился более тщательно.

В итоге пакет с деньгами был найден. В пресс-службе добавили, то содержимое пакета пострадало незначительно. Как рассказали в компании, с просьбами найти случайно выброшенные ценные вещи нижегородцы обращаются не редко, но случай с крупной суммой денег – первый.