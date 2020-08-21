"Т Плюс" завершает очередной этап модернизации Сормовской ТЭЦ Общество

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" завершается очередной этап модернизации оборудования. Работы проводятся в рамках утвержденной инвестиционной программы, согласно которой ПАО "Т Плюс" до 2023 года направит на модернизацию станции 729 млн рублей, пояснили в пресс-служб е компании.

В данный момент завершается техническое перевооружение водяного экономайзера котлоагрегата № 2 (К-2). Данное оборудование отработало более 20 лет и имело высокую степень износа. Работы, стоимость которых составляет 72,2 млн руб., планируется завершить в августе этого года.

"Из-за появления неплотности трубной системы экономайзера котлоагрегат № 2 приходилось останавливать для проведения неплановых ремонтов, что приводило к дополнительным расходам и снижало надежность работы станции. Уже проведены замены конвективного и ширмового пароперегревателей. Замена водяного экономайзера многократно увеличит надежность котлоагрегата и, как следствие, поможет обеспечить надежную работу станции, ее эффективность и экономичность", – отметил технический директор станции Александр Пиголицын.

На 2020 год в рамках инвестпрограммы запланировано выполнение работ на сумму около 213 млн рублей. В число наиболее крупных проектов, реализуемых в текущем году, входят также техническое перевооружение аккумуляторного бака №4, питательного трубопровода от двух питательных электронасосов до котла №1 и бойлерной установки № 1.

Напомним, что соглашение об инвестициях в развитие Сормовского теплового узла подписали председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года.