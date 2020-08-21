Клиенты банка "Открытие" получили доходность по структурным продуктам до 20% годовых досрочно Экономика

Банк "Открытие" объявил о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала по стратегии доверительного управления "Структурированная" в связи с достижением целевых показателей по доходности инвестиций 12% – 20% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Стратегия доверительного управления "Структурированная" ориентирована на получение абсолютного прироста стоимости активов за счет роста базового актива – акций компаний или финансового индекса, а также обеспечивает защиту инвестированного капитала. Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента.

Денежные средства клиентов в рамках текущих погашений были инвестированы в структурные продукты на базе акций компаний Apple, MasterCard, Nestle и Amazon.

Структурные продукты приобретались клиентами банка "Открытие" в 2018-2019 годах и изначально предусматривали срок инвестирования 2-3 года и плановые даты погашения в 2021-2022 годах. Однако, по достижении высоких ценовых уровней специалисты "Открытие Инвестиции" приняли решение осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать доход, превышающий целевые показатели, в размере 12% - 20% годовых в зависимости от базового актива в более ранние сроки.

Общее количество реализованных контрактов составило более 4800, объем средств по досрочному погашению превысил 2,3 млрд рублей.

Наибольшую среднюю доходность продемонстрировали структурные продукты с базовыми активами:

Apple – 20,03% годовых в рублях при среднем сроке инвестирования 11 месяцев;

MasterCard – 16,36% годовых в рублях при среднем сроке инвестирования 19 месяцев;

Nestle – 12,56% годовых при среднем сроке инвестирования 25 месяцев и 12,23% годовых при среднем сроке инвестирования 21 месяц;

Amazon – 12,27% годовых при среднем сроке инвестирования 14 месяцев.

Инвестиционные идеи были разработаны экспертной командой фабрики "Открытие Инвестиции", созданной на базе банка "Открытие", "Открытие Брокер" и УК "Открытие". Через банковский, дистанционный и брокерский каналы продаж "Открытие Инвестиции" предлагает клиентам различные финансовые инструменты и индивидуальные инвестиционные стратегии.

Особенностью структурных продуктов "Открытия" является постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке профессиональными управляющими. Это обеспечивает высокую эффективность инвестиций и оперативность в принятии решений, в том числе возможность досрочного погашения стратегий, которая позволяет клиентам в более короткие сроки зафиксировать свой доход и выгодно реинвестировать заработанную прибыль.

Минимальная сумма инвестирования по стратегии "Структурированная" составляет 100 тысяч рублей. Плата за управление — 1% годовых от стоимости активов, переданных клиентом в управление.

"Инвестиционные идеи структурных продуктов, разработанные командой экспертов фабрики "Открытие Инвестиции", стабильно показывают высокие результаты доходности, в разы превышающие ставки по депозитам. Достичь такого результата позволяют качественная аналитика и слаженная работа наших специалистов. Мы продолжим предлагать клиентам новые актуальные инвестиционные идеи, основываясь на глубинном анализе рыночной ситуации и триггеров роста наиболее перспективных компаний", - рассказал начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.

"Мы видим увеличивающийся интерес к инвестициям. В первую очередь это связано с полученным позитивным опытом инвестирования, а во вторую – с высокой доходностью продукта. Большинство клиентов, воспользовавшихся досрочным погашением по стратегии ДУ, продолжают инвестировать свои средства в другие продукты банка, в том числе инвестиционные", - отметил начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.