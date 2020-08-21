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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" определит лучшие УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове

21 августа 2020 10:30  [354] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определит победителя акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ", которая проводится среди управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Главным условием участия было наличие действующего договора с ресурсоснабжающей организацией на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения, отметили в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

В этом году участниками акции стали 9 ТСЖ и ТСН из двух городов, которые направили заявку на участие до 20 июля 2020 года. В это число вошли: г. Кстово - ТСН "Кстовское"; г. Дзержинск - ЖСК "Строитель-3", ТСН "Буденновское-2", ТСЖ "Западный", ТСЖ "Буденновское", ТСЖ №52, ТСЖ "Космонавтов, 18", ПЖСК №53, ТСЖ №25.

Специальная комиссия, состоящая из числа сотрудников Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", оценит участников по ряду критериев. В их числе: своевременная оплата коммунальных ресурсов, отсутствие задолженности за тепловую энергию и горячую воду, выполнение всех рекомендаций по подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону в срок до 01.09.2020 г., оперативное предоставление РСО информации обо всех изменениях в управляемых многоквартирных домах (площадь жилых и нежилых помещений, количество зарегистрированных в квартирах жильцов и т.д.), наличие общедомового прибора учета и другие.

Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки, будет признан лучшим и получит ценный приз. Итоги акции будут подведены в ноябре текущего года.

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