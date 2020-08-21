"Российский триколор – символ спортивных побед, воинской доблести, гордости за нашу страну", - Юрий Шалабаев Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем государственного флага России. Праздник отмечается ежегодно 22 августа.

"Флаг неизменно сопровождает самые торжественные и самые трудные моменты в истории Отечества. Российский триколор – символ спортивных побед, воинской доблести, гордости за нашу страну. Наш флаг объединяет россиян несмотря на разные политические взгляды и вероисповедание. Пусть это чувство единения всегда живёт в нашем сердце. Желаю вам мира и благополучия!" – отмечается в поздравлении.