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Происшествия

Восьмимесячная девочка в Дзержинске погибла от ожогов кипятком

21 августа 2020 11:39  [530] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

Восьмимесячная девочка в Дзержинске погибла от ожогов кипятком. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летней женщины по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 4 августа этого года в квартире дома по пр. Ленина в Дзержинске 8-ми месячная девочка, ползая по полу комнаты, перевернула на себя чайник с кипятком и обожглась. Чайник стоял на полу.

В этот момент мама ребенка была в другой комнате.

В СУ СК также сообщили, что через две недели – 18 августа - девочка умерла от полученных термических ожогов.

В настоящее время маме ребенка предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.

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