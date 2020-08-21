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Происшествия

Иностранцы, спонсирующие террористов, задержаны в Нижнем Новгороде

21 августа 2020 11:52  [434] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудники регионального УФСБ России задержали в Нижнем Новгороде группу иностранных граждан, лидер которой подозревается в спонсировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ*). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Задержанные являются гражданами Таджикистана. По информации пресс-службы, лидер группы иностранцев из ближнего зарубежья проживал в Нижнем Новгороде, но разделял "радикальные религиозные взгляды и убеждения".

Следователи полагают, что мужчина неоднократно посредством электронных платежей переводил деньги террористам, которые находились в Афганистане. Те, в свою очередь, по версии следствия, тратили деньги на террористическую деятельность.

Сейчас гражданин Таджикистана заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" (ст. 205.1 УК РФ).

Напомним, что в 2016 году в нижегородском ЖК "Цветы" состоялась масштабная операция по поимке террористов. В ходе операции двоих подозреваемых пришлось ликвидировать.

* Запрещенная в России террористическая организация

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