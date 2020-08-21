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Общество

Еще один грибник пропал в лесу Нижегородской области, объявлен сбор на поиск

21 августа 2020 13:26  [321] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Еще один грибник пропал в лесу Нижегородской области. Как сообщает ПСО "Волонтер", объявлен сбор на поиск.

Накануне, 20 августа, пропал 64-летний Евгений Сидоров. Он ушел из дома в садоводческом товариществе "Ягодное" Богородского района в лес (в сторону Оранок) и пропал. 

Волонтеры также сообщили, что для поиска очень нужны люди, автомобили и собаки. Инфорг поиска: Мария 8999-139-59-48.

Приметы мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в светло-голубую ветровку, черную олимпийку, черные трико, красные кеды и серо-желтую бейсболку.

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