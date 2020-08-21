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Общество

ЛУКОЙЛ поддержал акцию "Скоро в школу"

21 августа 2020 14:39  [199] Общество

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень вручил 25 будущим первоклассникам портфели и канцелярские принадлежности 20 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании добавили, что ЛУКОЙЛ уже несколько лет подряд принимает участие в акции "Скоро в школу", проводимой ГКУ Нижегородской области "Управление социальной защиты Кстовского района", в рамках которой оказывается адресная помощь по подготовке первоклассников к школе.

В 2020-м году с яркими портфелями от ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", укомплектованными всем необходимым, первый раз в первый класс отправятся 12 девчонок и 13 мальчишек. Своевременность и польза такого подарка очевидна – родители будущих первоклассников смогут направить сэкономленные средства на другие нужды.

"Эта замечательная традиция появилась в 2015 году и переросла в большую акцию, которую мы ежегодно поддерживаем. От трудностей и временных жизненных проблем, увы, никто не застрахован. Но мы в Компании "ЛУКОЙЛ" уверены, что это не должно отражаться на детях, тем более, когда им предстоит такой важный и значимый жизненный этап – начало обучения в школе. Пусть ребята с хорошим настроением отправляются за знаниями, и будут уверены в том, что у них есть все для успешной учебы. С наступающим праздником, Днем Знаний!" - сказал Антон Гребень.

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