Как распознать флегматика?

Флегматик – тип темперамента, который считается самым спокойным. Эти люди выделяются из толпы. Он благоприятно влияет на других людей и заставляет их успокоится. Этот человек может даже мирно сосуществовать с холериком и стойко выносить его перепады настроения и скандальный характер.

Флегматики просто необходимы в обществе. Он сглаживает острые углы и старается разрядить обстановку, когда она накалена до предела. Человек с этим типом темперамента очень редко бросается в крайности и не унывает от лишних проблем. У него их попросту нет, потому что он не заморачивается по пустякам.

Как легко распознать флегматика в толпе?

Узнать флегматика можно легко. Он серьезен и сдержан. На его лице нет никакого проявления чувств.

Стоит поближе пообщаться с этим человеком и становится понятно, что он никогда не пойдет первым на конфликт и будет стараться избегать подобных ситуаций. Эмоции флегматик проявляет редко. Также он не способен быстро принимать решения. Этот человек 10 раз подумает и только потом выскажется или что-то сделает.

Многие считают, что эти люди слишком скромны, миролюбивы и бесхарактерны. Они просто соглашаются с оппонентом, чтобы не поругаться или вести бесконечные споры.

Какая бы не сложилась ситуация, флегматик будет вести себя тихо и спокойно. Даже в самых сложных ситуациях он остается невозмутимым. "Железная выдержка" - это про него. Но он не сдерживает себя. Все эти качества заложены природой в этом человеке.

Флегматик – интроверт. Ему намного комфортнее в одиночестве, чем в шумной компании. Но по характеру этот человек совершенно другой. Он будет общаться с людьми и даже заведет друзей, с которыми сможет дружить на протяжении всей жизни.

Для флегматика важна постоянность. Он выбирает для себя тихую, спокойную и размеренную жизнь, где масса положительных эмоций и присутствуют родные люди. Спешка и постоянная беготня не для него.

Друзья и родные ценят этого человека за его характер и возможность простить даже самые ужасные ошибки. Он может договориться с любым и расставить все по полочкам.

Поступки, которые совершает этот человек, никогда не идут вразрез морали. Моральные ценности для него стоят превыше всего. Также он ценит в людях бескорыстие и человеколюбие. Флегматик всегда помогает окружающим и ждет от общества такого же ответа.

Флегматик – отличный слушатель. Он может помолчать, когда это нужно и будет говорить тогда, когда этого требует ситуация. Он никогда не будет перебивать и критиковать, даже если считает, что ситуация неверная.

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