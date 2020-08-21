Стали известны депутаты думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стали известны имена депутатов Думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год. Информация об этом размещена в документации на сайте Гордумы.

Топ-5 самых богатых депутатов

Бесспорным лидером по величине полученного дохода стал Владимир Амельченко. В 2019 году он заработал 254,8 млн рублей, его супруга - 319,7 тысяч рублей.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Согласно декларации, он является владельцем шести земельных участков: 4999 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 2102 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 1925 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 1887 кв.м., 1400 кв.м., 986,1 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 596 кв.м. (общая совместная собственность с женой), двух жилых домов - 445 кв.м., и трех объектов иного недвижимого имущества - 558 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 343,3 кв.м. (общая совместная собственность с женой), 298 кв.м. (общая совместная собственность с женой)

Также у него имеются автомобили Chrysler Wrangler, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz SL, Ford F-250, прицеп МЗСА, снегоболотоход POLARIS RANDGER, снегоболотоходы CАN-AM MAVERIСK и CАN-AM RENEGADE, а также снегоходы LYNX COMMANDER, SKI-DOO SKANDIK и SKI-DOO FREERIDE.

У супруги депутата значатся автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz SL, Ford F-250, снегоболотоходы POLARIS, CАN-AM MAVERIСK и CАN-AM RENEGADE, а также снегоходы LYNX COMMANDER, SKI-DOO SKANDIK и SKI-DOO FREERIDE.

Другой депутат Вадим Агафонов задекларировал 131,3 млн рублей.

(фото с сайта Думы Нижнего Новгорода)

В собственности у него находятся три земельных участка - 2218 кв.м., 2162 кв.м. и 304 кв.м. (общая долевая собственность), два жилых дома - 616,3 кв.м. и 597,6 кв.м., четыре квартиры - 117,6 кв.м., 112 кв.м., 112,1 кв.м. (общая долевая собственность), 149,4 кв.м. (общая долевая собственность), два машиноместа, 13 объектов иного недвижимого имущества - 806,3 кв.м., 737,6 кв.м., 734,5 кв.м., 439,7 кв.м., 388,4 кв.м., 374,4 кв.м., в том числе находящееся в общей долевой собственности имущество, площадью 800,1 кв.м., 340,2 кв.м., 146 кв.м., 99,9 кв.м., 56 кв.м., 41,9 кв.м., 18 кв.м.

Также депутат является владельцем следующих транспортных средств: автомобиль BMW, Mitsubishi Lancer, Mercedes-Benz GL, Lexus LX, КАМАЗ-Мусоровоз, автомобиль-фургон КО, пять автомобилей КАМАЗ, четыре грузовых автомобиля Scania, Scania-мусоровоз, ГАЗ 3813AS с бункеровозом, два КАМАЗа-крюковых погрузчиков, мотовездеход YAMAHA, снегоход BEARCAT WIDETRACK .

При этом в пользовании у депутата находится земельный участок площадью 84 кв.м., а у его несовершеннолетнего ребенка – квартира площадью 112,1 кв.м.

Евгений Лазарев в прошлом году заработал 90,4 млн рублей.

Сергей Лазарев зарегистрировал 24 объекта недвижимости: три земельных участка - 74 767 кв.м., 2 042 кв.м., 199 кв.м., квартиру - 198,3 кв.м., четыре машиноместа, 16 объектов иного недвижимого имущества - 20 501,5 кв.м., 7 920 кв.м., 5 184 кв.м., 2 283,6 кв.м., 855,5 кв.м., 509,3 кв.м., 426,5 кв.м., 274 кв.м., 259 кв.м., 207,6 кв.м., 143,6 кв.м., 64 кв.м., 29,5 кв.м., 25,6 кв.м.,14,3 кв.м. и объект, указание площади которого не предусмотрено.

Также у депутата в собственности три автомобиля - Toyota Lexus LX, Mercedes-Benz и КАМАЗ, два полуприцепа ПП1307, прицепы со специальным кузовом и трактор Беларус.

На четвертом месте по уровню дохода - депутат Василий Пушкин. Он задекларировал в 2019 году 66,6 млн рублей.

У него в собственности шесть земельных участков - 10 641 кв.м. (общая долевая собственность), 3 000 кв.м., 2 071 кв.м., 1 388 кв.м., 1 094 кв.м., 410 кв.м., три жилых дома- 857,7 кв.м., 78,8 кв.м., 76,4 кв.м., нежилое помещение - 231,5 кв.м., электролиния ВЛ 6 Кв, газопровод низкого давления, 17 нежилых помещений: 5 238,5 кв.м., 3 121,8 кв.м., 3 000,9 кв.м., 2 139,2 кв.м., 1 278,4 кв.м., 1 098,2 кв.м., 731,2 кв.м., 303,2 кв.м., 207 кв.м., 145,5 кв.м., 126,8 кв.м., 73,3 кв.м., 62,5 кв.м., 60,3 кв.м., 16,7 кв.м., 14,8 кв.м., 5,2 кв.м.

Из транспорта у депутата автомобиль Hyundai Solaris, ГАЗ-330232, три автофургона, автофургон-рефрижератор, фургон, мусоровоз, автопогрузчик HELICPQD 18, полуприцеп тракторный и снегоход YAMAHA.

В пользовании Василия Пушкина два земельных участка - 2456 кв.м. и 1068 кв.м., квартира - 100 кв.м.

Доход депутата Андрея Колобова в прошлом году составил 38,9 млн рублей, его жены - 492,8 тысячи рублей.

(фото с сайта Думы Нижнего Новгорода)

Из объектов недвижимого имущества у него задекларировано: земельный участок - 1 500 кв.м. (общая долевая собственность с женой), дом - 466,8 кв.м. (общая долевая собственность с женой), две квартиры - 181,8 кв.м. и 59,5 кв.м., объекты иного недвижимого имущества - 62 028,7 кв.м. (общая долевая собственность), 12 426 кв.м.(общая долевая собственность), 4 531,2 кв.м. (общая долевая собственность), 30 860,9 кв.м. (общая долевая собственность), 56 966,9 кв.м. (общая долевая собственность), 1 33,7 кв.м (общая долевая собственность), 49,7 кв.м. (общая долевая собственность), 4 636,6 кв.м. (общая долевая собственность), 5 698,1 кв.м. (общая долевая собственность), 764 кв.м (общая долевая собственность), 31 кв.м. (общая долевая собственность), 357 кв.м. (общая долевая собственность), 268 кв.м. (общая долевая собственность), 41,8 кв.м (общая долевая собственность), 13 049,9 кв.м (общая долевая собственность), 49,7 кв.м. (общая долевая собственность). Из движимого имущества у него есть водный транспорт Silver Eagle DC.

У супруги - автомобиль Infiniti.

Топ-5 депутатов гордумы с наименьшим уровнем дохода за 2019 год

Согласно представленной декларации, депутат Михаил Сухарев в 2019 году вообще не имел дохода. Его супруга получила 345 тысяч рублей.

Из имущества у депутата только три автомобиля - AUDI A6, Skoda Superb и Honda Civic DX. Жена Михаила Сухарева является владельцем двух квартир - 82,6 кв.м. и 31 кв.м.

В пользовании семьи депутата квартира площадью 108,5 кв.м.

Депутат Владимир Поддымников-Гордеев в прошлом году заработал 214,3 тысячи рублей.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

Из имущества у него - квартира площадью 42,7 кв.м. (общая долевая собственность).

Артем Савин задекларировал 316,1 тысячу рублей.

(фото с сайта думы Нижнего Новгорода)

Он является владельцем квартиры площадью 95,8 кв.м. (общая долевая собственность) и автомобиля Opel Astra.

Другой депутат Анна Татаринцева получила в 2019 году 420 тысяч рублей дохода.

У нее в собственности три квартиры - 99,8 кв.м., 61,1 кв.м., 56,2 кв.м. и автомобиль BMW X6. В пользовании у депутата нежилое помещение - 10 кв.м.

Инна Ванькина задекларировала 612,3 тысячи рублей, ее супруг - 1,6 млн рублей.

Собственности депутат не имеет. У мужа Инны Ванькиной - квартира площадью 126,6 кв.м., автомобиль Skoda Kodiaq и мотоцикл KAWACSAKI.

Добавим, что у двух депутатов есть недвижимость за границей:

- У Романа Буланова - квартира площадью 107 кв.м. и машиноместо в Мюнхене (Германия) (общая совместная собственность с женой);

- У Руслана Станчева - квартира площадью 136,9 кв.м. и парковочное место в Альтеа (Испания).