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Политика

Глеб Никитин подвел итоги третьей стратегсессии Нижегородского научно-образовательного центра

21 августа 2020 16:18  [417] Политика

Губернатор региона Глеб Никитин 21 августа подвел итоги третьей стратегической сессии регионального Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. Участие в нем также приняли представители Московской школы управления Сколково: научный руководитель, директор Института общественных стратегий Сколково Андрей Волков и директор по проектной работе Борис Островский, заместители губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и Егор Поляков, директор АНО "Управляющая компания НОЦ" Евгений Федосеев, операционный директор Intel в России Дарья Кирьянова, вице-президент Нижегородского исследовательского центра Huawei Валерий Черепенников, директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов, представители организаций-участников и партнеров Нижегородского НОЦ.

Стратегическая сессия научно-образовательного центра мирового уровня Нижегородской области проводилась в июле при содействии Московской школы управления "Сколково".

"Сегодня мы завершаем рассмотрение проектов третьей стратегической сессии для участников и партнеров Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня. По результату прошлого совещания, которое прошло 14 июля, стало очевидно, что Нижегородская область обладает большим инновационным потенциалом, и чтобы рассмотреть все проекты, одного дня явно недостаточно", - сказал Глеб Никитин.

В ходе мероприятия были заслушаны проекты следующих групп:
1. "Инновационные производства, компоненты и материалы";
2. "Компетенции";
3. Дополнительные проекты по тематике "Передовые цифровые технологии".

"В третьей стратегической сессии принял участие 131 человек, зарегистрировано 50 проектов, из которых 18 не рассматривались в рамках январской стратегической сессии. Это очень хороший результат. Были представлены по-настоящему интересные проекты, реализация которых позволит создать новые рабочие места в регионе. Мы видим, что возникают все более прочные связи между наукой и производством. Именно это является одной из главных задач, поставленных при реализации национального проекта "Наука", - добавил губернатор.

В рамках дополнительной сессии были представлены проекты Международного IT-кластера Нижегородской области, проект группы компаний "СКАД тех" "Цифровизация коммунальной системы", проект Intel "One API", а также презентация Нижегородского исследовательского центра Huawei.

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