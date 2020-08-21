Поезд на Московском вокзале переехал сотрудника РЖД, машинист пойдет под суд Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Машинист пассажирского поезда, по вине которого работник ОАО "РЖД" остался инвалидом, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе пояснили, что несчастный случай с сотрудником РЖД произошел в марте текущего года на станции Нижний Новгород-Московский, когда обвиняемый 33-летний машинист нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате чело локомотив наехал на сотрудника железной дороги.

Пострадавший лишился ног и на всю жизнь остался инвалидом.

Расследованием уголовного дела занимался Нижегородский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления СК РФ. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.