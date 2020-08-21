Последние новости рубрики Происшествия
22 августа 2020 18:43  [715] Пятнадцать человек спасли на пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода, один погиб
21 августа 2020 17:25  [595] Поезд на Московском вокзале переехал сотрудника РЖД, машинист пойдет под суд
21 августа 2020 12:33  [325] Нижегородец обвиняется в краже велосипедов из подъездов домов
21 августа 2020 11:52  [434] Иностранцы, спонсирующие террористов, задержаны в Нижнем Новгороде
21 августа 2020 11:39  [531] Восьмимесячная девочка в Дзержинске погибла от ожогов кипятком
21 августа 2020 09:35  [357] Житель Нижегородской области получил пожизненный срок за убийство бывшей жены, тестя и тещи
20 августа 2020 13:30  [299] Иностранца задержали в Нижнем Новгороде при попытке ограбить продуктовый магазин
20 августа 2020 12:39  [339] Пропавшая в лесу Арзамасского района 71-летняя Мария Ефанова найдена погибшей
20 августа 2020 09:37  [383] Три дома сгорели в Арзамасском районе в ночь на 20 августа
19 августа 2020 14:15  [378] Кондуктор автобуса пострадала в ДТП с фурой под Дзержинском
Происшествия

Поезд на Московском вокзале переехал сотрудника РЖД, машинист пойдет под суд

21 августа 2020 17:25  [595] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Машинист пассажирского поезда, по вине которого работник ОАО "РЖД" остался инвалидом, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе пояснили, что несчастный случай с сотрудником РЖД произошел в марте текущего года на станции Нижний Новгород-Московский, когда обвиняемый 33-летний машинист нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате чело локомотив наехал на сотрудника железной дороги.

Пострадавший лишился ног и на всю жизнь остался инвалидом.

Расследованием уголовного дела занимался Нижегородский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления СК РФ. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Фестиваль уличного искусства Место-2020
21 августа 2020 14:58Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph