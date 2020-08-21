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Культура и отдых

Глеб Никитин и Максим Ксензов посетили экспозицию премии "Инновация-2020"

21 августа 2020 21:18  [310] Культура и отдых
Глеб Никитин и директор Пушкинского музея Марина Лошак

Глеб Никитин и директор Пушкинского музея Марина Лошак

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов посетили экспозицию премии "Инновация-2020". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Осмотр экспозиции конкурсантов состоялся 21 августа в нижегородском Арсенале – Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина – перед торжественной церемонией награждения победителей премии "Инновация-2020".

"В этом году премия "Инновация" отмечает 15-летие. Рад отметить высокий интерес к премии: на конкурс поступило более 400 заявок. Здесь, в Арсенале, создана очень насыщенная экспозиция. Рад видеть знакомые лица. Например, с Павлом Отдельновым мы проводили рабочие встречи. У него новое осмысление Дзержинска – города химиков, где много заброшенных промзон. Мы видим, как искусство меняет представление о них. На меня самого его работы произвели очень сильное впечатление, и мы предприняли ряд действий для того, чтобы изменить ситуацию – в этом году там была создана особая экономическая зона, где уже реализуются инвестиционные проекты. Я убежден, что культура часто идет рука об руку с экономикой", – сказал Глеб Никитин.

"Рекомендую всем нижегородцам и гостям города посетить экспозицию. Она будет работать с 23 августа по 17 января. Сам понял, что одного часа явно не хватило, чтобы внимательно со всем ознакомиться – уверен, что обязательно схожу еще раз. В этом и есть притягательность современного искусства. Оно с каждым посещением способно раскрывать себя по-новому. Все зависит от настроения, времени суток, компании, атмосферы. И каждая "Инновация" - тоже очень разная, а проведение премии, несомненно, обогащает город, дает возможность взглянуть с другой стороны на его развитие", – добавил губернатор.

Выставочная программа "Инновация-2020" занимает все 2000 квадратных метров экспозиционной площади Арсенала и включает восемь персональных выставок художников, чьи работы представлены в номинациях "Художник года" и "Новая генерация".

Выставочная программа "Инновация-2020" для посетителей начинает работать с 23 августа. Время работы: вторник – воскресенье, 12:00–20:00.

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