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Общество

Изображение развевающегося триколора транслируют на нижегородскую телебашню 22 августа

22 августа 2020 11:59  [91] Общество

Изображение развевающегося триколора транслируют на нижегородскую телебашню в День Государственного флага России 22 августа. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Световое панно телебашни украсит 196-метровый флаг.

Праздничная иллюминация включится в 20:00.

СПРАВКА:

Нижегородская телебашня построена в 1957 году, ее высота - 196 метров.

Она обеспечивает эфирным телерадиосигналом Нижний Новгород и близлежащие населенные пункты в радиусе до 60 км.

Новая архитектурно-художественная подсветка смонтирована на главной телебашне региона в 2018 году.

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