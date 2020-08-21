Изображение развевающегося триколора транслируют на нижегородскую телебашню 22 августа Общество

Изображение развевающегося триколора транслируют на нижегородскую телебашню в День Государственного флага России 22 августа. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Световое панно телебашни украсит 196-метровый флаг.

Праздничная иллюминация включится в 20:00.

СПРАВКА:

Нижегородская телебашня построена в 1957 году, ее высота - 196 метров.

Она обеспечивает эфирным телерадиосигналом Нижний Новгород и близлежащие населенные пункты в радиусе до 60 км.

Новая архитектурно-художественная подсветка смонтирована на главной телебашне региона в 2018 году.