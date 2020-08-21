Пятнадцать человек спасли на пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода, один погиб Происшествия

Пятнадцать человек спасли на пожаре в 12-ти этажном жилом доме в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о пожаре на ул. Надежды Сусловой, 22 поступила спасателям в 15:22. На место были направлены силы и средства по рангу № 2. На момент прибытия пожарных происходило открытое горение балкона третьего этажа.

Пожарно-спасательными подразделениями спасено 15 человек, в т.ч. двое детей, эвакуировано 12 человек, один ребенок. Один человек погиб.

В 15:35 объявлена локализация пожара. В 15:52 пожар ликвидирован.

Причины устанавливаются.

(фото: МЧС)