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Бизнес

Отбор заявок субсидии на для рыбхозов проходит в Нижегородской области

23 августа 2020 10:14  [118] Бизнес
Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Фото пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Отбор заявок субсидии на для рыбхозов проходит в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 24 августа стартует третий этап отбора заявок от рыбохозяйственных предприятий на получение средств господдержки в рамках программы "Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области".

"В августе состоялся второй отбор организаций, претендующих на получение субсидий. Седьмым участником программы стало рыбохозяйственное предприятие Кулебакского района", - сообщили в областном комитете госохотнадзора.

В комитете уточнили, что всего в 2020 году рыбоводным хозяйствам Нижегородской области окажут государственную поддержку в размере 18,5 млн рублей.  

"На сегодняшний день уже заключены соглашения с 7 рыбохозяйственными организациями на сумму 16,6 млн рублей. На оставшуюся сумму объявлен третий отбор организаций. Прием заявок пройдет с 24 августа по 24 сентября 2020 года", - пояснили в комитете.

Специалисты напомнили, что в этом году в программу внесены изменения: компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал заменена на субсидирование на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры.

В ведомстве пояснили, что субсидирование помогло модернизировать действующие предприятия и открыть новые рыбоводные хозяйства, что позволит увеличить объемы производства, а также сохранить действующие рабочие места.

Ранее сообщалось, что в 2019 году благодаря программе "Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области", подписанной губернатором Глебом Никитиным, произведено 684 тонны рыбной продукции, а к концу 2022 года планируется достичь показателя производства рыбы в 766 тонн в год.

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