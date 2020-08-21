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Происшествия

Мужчина утонул на Гребном канале

23 августа 2020 11:05  [179] Происшествия

Мужчина утонул на Гребном канале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 22 августа в 19:55 поступило сообщение о происшествии на Волге в Нижнем Новгороде в районе набережной Гребного канала, около д. 12.

Согласно информации, работники АСО МКУ "Управление по делам ГО, ЧС г. Н. Новгород" извлечкли тело 49-летнего мужчины. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

Отмечается, что место оборудовано для купания.

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