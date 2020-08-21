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Общество

Нижегородцам разъяснят вопросы занятости населения

23 августа 2020 11:28  [118] Общество

Нижегородцам разъяснят вопросы занятости населения. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости.

Согласно информации, с 24 августа по 13 сентября 2020 года в рабочие дни, с 8:00 до 20:00, будет организована тематическая горячая телефонная линия.

В частности, сотрудники управления проинформируют граждан и представителей организаций об изменениях в работе службы занятости населения; объяснят, как подать документы через портал "Работа в России"; а также подробно расскажут об изменениях в законодательстве о занятости населения, в том числе:

- об увеличении максимального и минимального пособий по безработице,

- о предоставлении областных компенсационных выплат безработным,

- о назначении максимального пособия по безработице индивидуальным предпринимателям,

- о продлении на три месяца периода выплаты пособия и дополнительной выплате в 3 тысячи рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

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