Глеб Никитин поздравил жителей Псковской области с Днем образования региона Политика

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Глеб Никитин поздравил жителей Псковской области с Днем образования региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 23 августа исполняется 76 лет со Дня образования Псковской области.

В поздравительной телеграмме Глеб Никитин пожелал жителям региона благополучия, процветания, уверенности в завтрашнем дне и достижения поставленных целей.

"Считаю, что у Нижегородской и Псковской областей есть множество перспективных направлений для сотрудничества в таких отраслях, как автомобилестроение, металлургия, пищевая и перерабатывающая промышленность", - отметил Глеб Никитин.

Также он подчеркнул, что оба региона имеют богатое культурно-историческое наследие, поэтому не менее перспективным может стать сотрудничество в сфере культуры и туризма.