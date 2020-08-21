фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Глеб Никитин поздравил жителей Псковской области с Днем образования региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, 23 августа исполняется 76 лет со Дня образования Псковской области.
В поздравительной телеграмме Глеб Никитин пожелал жителям региона благополучия, процветания, уверенности в завтрашнем дне и достижения поставленных целей.
"Считаю, что у Нижегородской и Псковской областей есть множество перспективных направлений для сотрудничества в таких отраслях, как автомобилестроение, металлургия, пищевая и перерабатывающая промышленность", - отметил Глеб Никитин.
Также он подчеркнул, что оба региона имеют богатое культурно-историческое наследие, поэтому не менее перспективным может стать сотрудничество в сфере культуры и туризма.
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