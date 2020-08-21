Съемки фильма Леонида Парфенова "Карман России" стартовали в Нижегородской области Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Съемки фильма Леонида Парфенова "Карман России" стартовали в Нижегородской области. Об этом сообщает ВЗАО "Нижегородская ярмарка".

Согласно информации, проект реализуется совместно с правительство региона и АНО "Центр 800" к 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию с момента проведения Всероссийской художественно-промышленной выставки.

Отмечается, что студия "Намедни" под руководством Леонида Парфенова уже приступила к съемкам историко-публицистического фильма о деловых традициях региона. Журналистское повествование с широким использованием художественных реконструкций, компьютерной графики, анимации должно подтвердить, что деловая традиция в регионе не прерывалась, а просто по-разному проявляла себя в разные эпохи.

"История Нижнего Новгорода дала редкие в России примеры частной инициативы, предпринимательства, деятельности гражданского общества. Прежде всего, им будет посвящен фильм "Карман России" – это наша попытка понять и показать особый тип нижегородского характера", – сообщил автор и ведущий фильма "Карман России" Леонид Парфёнов.

Проект должен способствовать продвижению Нижегородской области как туристического центра, популяризирующего культурное наследие России.

Одним из этапов проекта станут показы фильма для жителей города на открытой площадке перед Главным ярмарочным домом и в торговых представительствах городов-побратимов Нижнего Новгорода. Также фильм будет демонстрироваться на одном из федеральных каналов, а затем размещен в открытом доступе на видеохостинге YouTube.

По замыслу авторов, зрители познакомятся с историей города и региона, выдающимися людьми и узнают больше о происхождении Нижегородской ярмарки. Ключевым приёмом, реализуемым в разных типах экранных технологий, станет эффект оживления. Памятники великим людям, здания, индустриальные сооружения, ландшафты Волги и Оки, кино- и фотохроника будут преображаться, меняться во времени и пространстве, чтобы так или иначе взаимодействовать с современностью, вступать в диалог с потомками.

Местами съемок станут Кремль, Нижегородская ярмарка, Макарьевский монастырь, пакгаузы на Стрелке, музей-квартира Андрея Сахарова, завод "Красное Сормово", Нижегородский государственный театр драмы им. Максима Горького и другие достопримечательности Нижегородской области.