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Происшествия

Трое погибли в ДТП в Воскресенском районе

23 августа 2020 16:38  [360] Происшествия
Фото ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трое погибли в ДТП в Воскресенском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Согласно информации, сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе местного значения Воскресенское - Глухово, на подъезде к Глухов поступило 23 августа в 16:00.

В результате аварии пострадали шесть человек, трое из них погибли. Отмечается, что детей ни в одной из машин не было.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МВД, автомобили отечественного производства: ВАЗ 2104 и ВАЗ 2107. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Среди погибших женщина и двое мужчин.

Троих выживших доставили в Семёновскую центральную районную больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Теги:
ДТП
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