Дни с грозовыми дождями, а также солнечные дни ожидают нижегородцев на предстоящей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ежедневные кульбиты погоды ожидаются в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, на протяжении всей недели в Нижнем Новгороде прогнозируется ежедневна смена погоды.

Например, сегодня – в понедельник, ожидается малооблачно и +26°, но в ночь прогнозируется дождь и +16°.

Во вторник дневная температура вновь поднимется до +26°, небо будет чистым, однако к вечеру оно затянется облаками, а температура опять снизится до +16°.

Днем в среду – 26 августа, пойдет дождь, дневная температура составит +23°, к ночи дождь прекратится, но похолодает до +13°. Четверг отличится от среды лишь потеплением на один градус и меньшим количеством влаги – дождь будет переменным.

В пятницу снова дождь и чуть холоднее, чем днем ранее – до +21°. Суббота и воскресенье обещают быть солнечными и без осадков, но относительно прохладными: ночью - от +12° до +13°, днем – от +20° до +21°.