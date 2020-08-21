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Происшествия

Бухгалтер из Кстова получила условный срок за финансовые махинации

24 августа 2020 09:15  [2] Происшествия

Бухгалтер из Кстова получила условный срок за финансовые махинации. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 августа 2020 года, вынесен приговор в отношении главного бухгалтера, обманувшей директора на 1,3 млн рублей.

Судом установлено, что с января 2018 по ноябрь 2019 года 56-летняя женщина, под видом начисления себе зарплаты, ежемесячно перечисляла деньги с расчетного счета организации себе на карту.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд, с учетом полного возмещения женщиной причиненного ущерба, а также наличия у нее ряда иных смягчающих наказание обстоятельств, разделил позицию государственного обвинителя и назначил ей наказание – 3,5 года лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

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