Новые правила ОСАГО начали действовать в России Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые правила ОСАГО начали действовать в России 24 августа 2020 года. Изменения в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств размещены на портале правовой информации.

Теперь тариф будет рассчитываться страховыми компаниями, исходя из истории вождения автовладельца и всех, кто будет вписан в полис, а не будет единым для региона.

В частности, будут учитываться аварии c участием водителей, нарушения ими правил дорожного движения и лишения прав, отказ от медосвидетельствования. Точный перечень факторов можно будет узнать непосредственно в страховой компании.

При этом минимальные и максимальные значения тарифа продолжит устанавливать Центральный Банк России.

Также с сегодняшнего дня меняется тарифный коридор: для аккуратных водителей он понижается на 10%, а для нарушителей ПДД соразмерно поднимается. Диапазон составит 2471 - 5436 рублей.

Напомним, что новые тарифы ОСАГО начали действовать в РФ с 9 января 2019 года. Тогда тарифный коридор в ОСАГО был расширен на 20% как в сторону уменьшения ставки, так и в сторону увеличения. Таким образом, ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц была снижена до диапазона 2746 - 4942 рубля.