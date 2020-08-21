Следователи выясняют причины гибели пенсионера в Арзамасском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Следователи выясняют причины гибели пенсионера в Арзамасском районе. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 24 августа 2020 года, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, сегодня утром 64-летний пенсионер, при переезде по деревянному мосту через ручей в с. Никольское Арзамасского района, потеряв равновесие, упал с моста в воду. Тело погибшего мужчины в ручье обнаружили местные жители.

Организована судебно-медицинская экспертиза.