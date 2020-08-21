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Следователи выясняют причины гибели пенсионера в Арзамасском районе. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 24 августа 2020 года, организована доследственная проверка.
По предварительным данным, сегодня утром 64-летний пенсионер, при переезде по деревянному мосту через ручей в с. Никольское Арзамасского района, потеряв равновесие, упал с моста в воду. Тело погибшего мужчины в ручье обнаружили местные жители.
Организована судебно-медицинская экспертиза.
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