Последние новости рубрики Происшествия
24 августа 2020 13:53  [117] Уголовное дело о пожаре на "Красном Сормове", где погибли трое рабочих, направлено в суд
24 августа 2020 13:37  [111] Следователи выясняют причины гибели пенсионера в Арзамасском районе
24 августа 2020 10:11  [274] Пропавший в лесу Нижегородской области грибник был найден живым, но в больнице его не удалось спасти
24 августа 2020 09:15  [315] Бухгалтер из Кстова получила условный срок за финансовые махинации
23 августа 2020 16:38  [627] Трое погибли в ДТП в Воскресенском районе
23 августа 2020 11:05  [549] Мужчина утонул на Гребном канале
22 августа 2020 18:43  [1241] Пятнадцать человек спасли на пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода, один погиб
21 августа 2020 17:25  [722] Поезд на Московском вокзале переехал сотрудника РЖД, машинист пойдет под суд
21 августа 2020 12:33  [406] Нижегородец обвиняется в краже велосипедов из подъездов домов
21 августа 2020 11:52  [524] Иностранцы, спонсирующие террористов, задержаны в Нижнем Новгороде
Происшествия

Следователи выясняют причины гибели пенсионера в Арзамасском районе

24 августа 2020 13:37  [111] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Следователи выясняют причины гибели пенсионера в Арзамасском районе. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 24 августа 2020 года, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, сегодня утром 64-летний пенсионер, при переезде по деревянному мосту через ручей в с. Никольское Арзамасского района, потеряв равновесие, упал с моста в воду. Тело погибшего мужчины в ручье обнаружили местные жители.

Организована судебно-медицинская экспертиза.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Фестиваль уличного искусства Место-2020
21 августа 2020 14:58Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph