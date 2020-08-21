Последние новости рубрики Спорт
24 августа 2020 15:55  [59] Матч ФК "Томь" - ФК "Нижний Новгород" пройдет без зрителей 26 августа
24 августа 2020 13:44  [96] Чемпионат России для футболистов с церебральным параличом пройдет в Дзержинске
16 августа 2020 13:38  [456] Уроженка Курска Жанна Каськова вошла в состав нижегородской волейбольной команды "Спарта"
13 августа 2020 17:17  [286] Крытый каток будет построен в Ковернино к концу года
09 августа 2020 12:47  [351] Хоккейный клуб "Торпедо" проведет очередной сезон под эгидой 800-летия Нижнего Новгорода
07 августа 2020 12:15  [1540] ФК "НН" сыграет с ФК "Иртыш" на домашней арене 8 августа
03 августа 2020 14:19  [365] "Ростелеком" поддержал полумарафон "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде
03 августа 2020 12:11  [507] Более 3 тысяч нижегородцев приняли участие в забеге "Беги, Герой!"
02 августа 2020 14:15  [420] Нижегородская теннисистка Элизабет Абрамян выиграла турнир "ТОП-12 России"
31 июля 2020 12:03  [1494] Старт нового сезона: ФК "НН" сыграет с Томском 1 августа
Спорт

Чемпионат России для футболистов с церебральным параличом пройдет в Дзержинске

24 августа 2020 13:44  [96] Спорт

Чемпионат России по футболу лиц с церебральным параличом пройдет на стадионе "Капролактамовец" в Дзержинске с 25 августа по 1 сентября. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

В соревнованиях будут участвовать восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Дзержинска, Свердловской, Ростовской, Ленинградской, Московской областей. Среди участников - Иван Потехин, Лаша Мурванадзе, Андрей Ложечников и другие титулованные футболисты-чемпионы, призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

"Для нас очень почетно, что местом проведения всероссийских соревнований инклюзивной направленности выбрана Нижегородская область. Наш регион на чемпионате будет представлять команда "Нижегородец" из Дзержинска, в составе которой – чемпион Паралимпийских игр и чемпионы мира. Желаю всем спортсменам удачи и призываю нижегородцев поддержать наших!", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что при поддержке Глеба Никитина и регионального минспорта в Нижегородской области реализуется инициатива по созданию следж-команды по хоккею для взрослых.

"Первая в истории взрослая следж-хоккейная команда с самыми высокими спортивными целями и задачами позволит запустить новый этап в развитии следж-хоккея в Нижегородской области и паралимпийского спорта в целом. Кроме того, следж-хоккей - это не просто возможность активно заниматься спортом для физической реабилитации, это и огромные положительные эмоции, которые приносит игра каждому участнику", - считает глава региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Фестиваль уличного искусства Место-2020
21 августа 2020 14:58Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph