Чемпионат России для футболистов с церебральным параличом пройдет в Дзержинске

Чемпионат России по футболу лиц с церебральным параличом пройдет на стадионе "Капролактамовец" в Дзержинске с 25 августа по 1 сентября. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.
В соревнованиях будут участвовать восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Дзержинска, Свердловской, Ростовской, Ленинградской, Московской областей. Среди участников - Иван Потехин, Лаша Мурванадзе, Андрей Ложечников и другие титулованные футболисты-чемпионы, призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
"Для нас очень почетно, что местом проведения всероссийских соревнований инклюзивной направленности выбрана Нижегородская область. Наш регион на чемпионате будет представлять команда "Нижегородец" из Дзержинска, в составе которой – чемпион Паралимпийских игр и чемпионы мира. Желаю всем спортсменам удачи и призываю нижегородцев поддержать наших!", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что при поддержке Глеба Никитина и регионального минспорта в Нижегородской области реализуется инициатива по созданию следж-команды по хоккею для взрослых.
"Первая в истории взрослая следж-хоккейная команда с самыми высокими спортивными целями и задачами позволит запустить новый этап в развитии следж-хоккея в Нижегородской области и паралимпийского спорта в целом. Кроме того, следж-хоккей - это не просто возможность активно заниматься спортом для физической реабилитации, это и огромные положительные эмоции, которые приносит игра каждому участнику", - считает глава региона.
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