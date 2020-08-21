Новый онкологический центр начал работать на базе поликлиники №1 в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и диагностики начал работать на базе поликлиники №1 в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ЦАОП был создан в рамках программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"В своем послании Федеральному Собранию президент страны сделал акцент на доступности качественной медицинской помощи. И новый центр амбулаторной онкологической помощи и диагностики - пример того, как одно из наиболее востребованных направлений медицины стало ближе десяткам тысяч жителей региона. Центр в Арзамасе – третий в области после Павловского и Семеновского. Помимо жителей самого Арзамаса, специалисты центра будут принимать пациентов из Ардатовского, Вадского, Перевозского, Шатковского районов", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он добавил, что борьба с онкологическими заболеваниями – "один из абсолютных приоритетов развития региональной системы здравоохранения", и огромную роль здесь играет техническое оснащение областных и межрайонных центров. В текущем году на эти цели выделяется около 1,5 млрд рублей. Дополнительно из областного бюджета направляется около 50 млн рублей на создание четырех центров амбулаторной онкологической помощи - в Арзамасе, Балахне, Кстове и в городе Бор.

22 августа 2020 года потенциал арзамасского центра онкологической помощи оценил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Одна из основных задач центра - раннее выявление онкологических заболеваний, сокращение сроков диагностики злокачественных новообразований. Стремимся к тому, чтобы так называемый показатель выявляемости на 1-2 стадии был доведен до 75%. Немаловажно и развитие кадрового потенциала в этой сфере, обмен знаниями и опытом между сотрудниками центров", - считает Давид Мелик-Гусейнов.

Амбулаторная помощь онкологическим больным в Арзамасе до августа 2020 года была организована на базе двух первичных онкокабинетов. ЦАОП расширил возможности диагностики, диспансерного наблюдения пациентов и химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара.

"В этом году мы находимся в несколько более сложной ситуации из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, когда на протяжении почти четырех месяцев профилактические осмотры проводились в ограниченном режиме. И сейчас мы должны наверстать все то, что с меньшей интенсивностью делали с начала года. Создание таких центров позволит это сделать максимально эффективно", - отметил главный онколог министерства здравоохранения Нижегородской области Сергей Гамаюнов.

В 2019 году для ЦАОП и онкологического отделения Центральной городской больницы Арзамаса было приобретено современное высокотехнологичное медицинское оборудование, в том числе мультиспиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, аппарат УЗИ экспертного класса. В этом году запланировано поступление еще 28 единиц оборудования на сумму более 163 млн рублей.

"В рамках нацпроекта медицинским учреждениям придается современный облик и новое техническое наполнение. Уверен, что за этим должны подтянуться и кадры. Арзамас является опорным пунктом минздрава на юге региона, и технологические возможности городских больниц и поликлиник постепенно расширяются. Мы благодарны правительству Нижегородской области за заинтересованность в изменениях в сфере здравоохранения. То, что происходит сегодня, - новое оборудование, новый потенциал, - это реальная помощь людям", - сказал Александр Щелоков.

Напомним, первый в Нижегородской области ЦАОП был открыт 26 декабря 2019 года в Павлове. Как сообщал ранее Глеб Никитин, в рамках нацпроекта в регионе создается сеть из 12 таких центров, в том числе в Выксе, Городце, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье.