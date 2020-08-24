Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ является предметом споров специалистов. Многие считают, что от него давно пора отказаться. Другие же, напротив, считают его основой экономического учения и не представляют работы без его использования.

В теории подобный анализ позволяет найти причину, по которой цены изменяются, и составить прогноз на увеличение цены или ее уменьшение. Но на практике все выглядит немного иначе. Многие трейдеры пренебрегают анализом. Так делать не стоит и рекомендуется применять учение на практике.

Как фундаментальный анализ влияет на торговлю?

Чтобы оценит влияние, стоит научиться мыслить глобально. Трейдеру нужно получить комплексную оценку, и единичная информация не поможет правильно составить прогноз.

Принимать конечное решение стоит только после тотального анализа. Не стоит забывать и о том, что корректным такой анализ будет только в том случае, если страна торгует с другими странами. В условиях рыночной экономики давление на торговлю будет минимальным. А вот если торговля происходит внутри страны, то тогда давление будет максимальным. Здесь представлена полезная информация для трейдеров.

В качестве примера можно рассмотреть экономику Китая. Все факторы торговли контролируются правительством. Провести стандартный анализ торговли и самого рынка будет очень сложно. Несмотря на это влияние Китая на весь азиатский рынок огромна. Но и тут составить прогноз будет проблематично. Специалисты могут оценить только фактические данные и составить статистику, которая будет не точной.

Фундаментальные факторы могут оказать следующее влияние на торговлю:

Долгосрочное влияние на рынок. Влияние на экономику государства и экономические отношения других регионов оценивается в промежутке нескольких месяцев до нескольких лет. Такой прогноз необходим в том случае, если требуется определение стратегических позиций и их поддержка. Иногда необходим для открытия подобных позиций. При составлении прогноза учитывается уровень инфляции, работа промышленных предприятий, безработица и состояние сырьевых ресурсов; Краткосрочное влияние на рынок. Временной промежуток – от нескольких минут до нескольких дней. Результат, который будет получен, необходим для осуществления сделок и удержания своих позиций.

Ситуация на мировым рынке зависит от курса доллара. К примеру, если доллар вырастает в цене, то на него повышается спрос. Также повышается и цена на продукцию, которую закупают за доллары.

Но бывают случаи, когда импортеры принимают решение использовать другие активы. Происходит это по разным причинам. Например, политические проблемы, финансовая неустойчивость, различные катастрофы и даже смена руководства компаний-импортеров. Об этом и многом другом можно прочитать тут.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.