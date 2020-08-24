Фундаментальный анализ является предметом споров специалистов. Многие считают, что от него давно пора отказаться. Другие же, напротив, считают его основой экономического учения и не представляют работы без его использования.
В теории подобный анализ позволяет найти причину, по которой цены изменяются, и составить прогноз на увеличение цены или ее уменьшение. Но на практике все выглядит немного иначе. Многие трейдеры пренебрегают анализом. Так делать не стоит и рекомендуется применять учение на практике.
Чтобы оценит влияние, стоит научиться мыслить глобально. Трейдеру нужно получить комплексную оценку, и единичная информация не поможет правильно составить прогноз.
Принимать конечное решение стоит только после тотального анализа. Не стоит забывать и о том, что корректным такой анализ будет только в том случае, если страна торгует с другими странами. В условиях рыночной экономики давление на торговлю будет минимальным. А вот если торговля происходит внутри страны, то тогда давление будет максимальным. Здесь представлена полезная информация для трейдеров.
В качестве примера можно рассмотреть экономику Китая. Все факторы торговли контролируются правительством. Провести стандартный анализ торговли и самого рынка будет очень сложно. Несмотря на это влияние Китая на весь азиатский рынок огромна. Но и тут составить прогноз будет проблематично. Специалисты могут оценить только фактические данные и составить статистику, которая будет не точной.
Фундаментальные факторы могут оказать следующее влияние на торговлю:
Ситуация на мировым рынке зависит от курса доллара. К примеру, если доллар вырастает в цене, то на него повышается спрос. Также повышается и цена на продукцию, которую закупают за доллары.
Но бывают случаи, когда импортеры принимают решение использовать другие активы. Происходит это по разным причинам. Например, политические проблемы, финансовая неустойчивость, различные катастрофы и даже смена руководства компаний-импортеров. Об этом и многом другом можно прочитать тут.
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