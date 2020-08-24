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Общество

Нижегородские НКО могут получить гранты под проекты

24 августа 2020 17:02  [129] Общество

Нижегородские НКО могут получить гранты под проекты. С 27 августа по 17 сентября 2020 года министерство внутренней политики Нижегородской области объявляет прием заявок на конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) на право получения субсидий и грантов на реализацию общественно полезных проектов.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте министерства.

Напомним, в 2019 году социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области была оказана поддержка в размере 46 млн рублей.

Состоялись 15 грантовых конкурсов:

- "Я патриот!",
- "Я помню! Я горжусь!",
- "Нижегородский край – земля благотворителей и меценатов",
- "Наследие Нижегородского края",
- "Программы по проведению просветительских, обучающих и поисковых мероприятий в Нижегородской области",
- "Обучающие программы информационно-методического сопровождения для социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области",
- "Мы делаем так!",
- "Растим патриотов России!",
- "Жизнь без барьеров",
- "Будущее журналистики",
- "Память жива",
- Социальных и гражданских инициатив "Делаем вместе!",
- "Программы и мероприятия по повышению уровня безопасности населения Нижегородской области",
- "Вместе!",
- "Отчизны верные сыны".

Победителями были признаны 36 проектов.

Проконсультироваться по вопросам заявок для участия в конкурсном отборе можно по телефонам: 8(831) 419-61-57, 419-62-47, 419-64-32.

Конкурсный отбор проводится в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением регионального правительства от 30 апреля 2014 г. № 298.

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