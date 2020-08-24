Животных нижегородского зоопарка впервые в России обследовали офтальмологи (ФОТО) Общество

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

Офтальмологический осмотр животных одного из нижегородских зоопарков состоялся впервые в России. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка "Лимпопо", где прошло обследование.

Осмотр длился две недели. Его проводили специалисты московского Центра ветеринарной офтальмологии доктора Перепечаева, которые сами вызвались выполнить эту медицинскую процедуру, поскольку "им такой опыт был крайне интересен", пояснили в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что московские врачи в ходе осмотра никаких серьезных патологий по зрению у животных и птиц не выявили.