Последние новости рубрики Общество
24 августа 2020 18:57  [266] Нижний сегодня: главные события дня
24 августа 2020 18:36  [33438] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 24 августа)
24 августа 2020 18:35  [120] Молодежный форум "iВолга" стартовал в ПФО
24 августа 2020 18:16  [129] Эксперты проверяют доступную среду в парках и скверах Нижнего Новгорода
24 августа 2020 17:04  [159] Животных нижегородского зоопарка впервые в России обследовали офтальмологи (ФОТО)
24 августа 2020 17:02  [129] Нижегородские НКО могут получить гранты под проекты
24 августа 2020 16:54  [147] "Мы ждем интересных идей от молодежи к 800-летию Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин
24 августа 2020 15:03  [124] Детский сад построят в Шаранге
24 августа 2020 15:02  [123] Новый онкологический центр начал работать на базе поликлиники №1 в Арзамасе
24 августа 2020 13:15  [192] Астероид пересечет земную орбиту этой осенью
Общество

Животных нижегородского зоопарка впервые в России обследовали офтальмологи (ФОТО)

24 августа 2020 17:04  [159] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

Офтальмологический осмотр животных одного из нижегородских зоопарков состоялся впервые в России. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка "Лимпопо", где прошло обследование.

Осмотр длился две недели. Его проводили специалисты московского Центра ветеринарной офтальмологии доктора Перепечаева, которые сами вызвались выполнить эту медицинскую процедуру, поскольку "им такой опыт был крайне интересен", пояснили в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что московские врачи в ходе осмотра никаких серьезных патологий по зрению у животных и птиц не выявили.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph